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ضبط مصنع صابون غير مرخص و3 آلاف عبوة سجائر في حملة تموينية بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
09:13 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بتنسيق مع مباحث التموين، حملة تفتيشية موسعة لضبط الأسواق، ومحتكري السلع، داخل مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السجائر، بقصد الاحتكار، وضبط مصنع صابون ومنظفات، بداخله مواد مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

حملات تفتيشية موسعة 

وقال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن المديرية شكلت حملة تموينية، برئاسته، بدائرة مدينة المحلة الكبرى، وضمت عدد من مفتشي الرقابة التموينية، وهم محمد صلاح باز، السيد أحمد الحوالة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لمنطقتي وسط وغرب الدلتا.

سجائر ومصنع صابون 

 وأوضح أن جهود الحملة التفتيشية أسفرت عن، ضبط ومصادرة كمية من السجائر وقدرها 3500 علبة سجائر بداخل أحد المخازن التابعة لأحد بائعي السجائر وقيام المسؤول بالبيع بأعلى من السعر الرسمي واستغلال الأزمات وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما جرى ضبط مصنع صابون ومنظفات بالمحلة الكبرى والتحفظ على 5 آلاف لتر صابون مجهول المصدر بأحد التانكات البلاستيكية، و 100 قارورة، زنة 250 كيلو صابون سائل مغشوش ويحمل بيانات وهمية، و100 قارورة فارغة مٌعدة للتعبئة، و1000 استيكر لعلامات تجارية وهمية، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ اللازم

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