«بني سويف» ضمن أفضل 1000 جامعة بحثية في العالم بتصنيف شنغهاي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حصول الجامعة على المرتبة الخامسة على مستوى الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف شنغهاي هذا العام، وعلى المركز من 901- 1000 على مستوى العالم، حيث يعتبر التصنيف الصيني (ARWU) هو الأعلى بحثيا في العالم لاعتماده كليا على البحث العلمي ومؤشراته.

إنجاز جديد يضاف للجامعة

وأعرب رئيس جامعة بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم، عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف لقائمة الانجازات التي يحققها أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، موجها لهم الشكر والثناء لإخلاصهم وتفانيهم في مجال العمل البحثي، بما يسهم وبشكل ملحوظ في زيادة التصنيف الدولي للجامعة واعتبارها واحدة من أهم الجامعات المصرية في الداخل والخارج.

مؤشرات حساب تصنيف شنغهاي

وأضافت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي، ان تصنيف شنغهاي يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية تتمثل في عدد الابحاث المنشوره في مجلات الربع الاول(Q1)، ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع، ونسبو الابحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الابحاث المنشورة في افضل المجلات والمؤتمرات الدوليه، وعدد اعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دوليه في هذا المجال.