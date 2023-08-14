تعرف على الكليات الشاغرة في جامعة بني سويف للشعبتين علمي وأدبي

عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بجامعة بني سويف لطلاب الثانوية العامة 2023، يستعد مكتب التنسيق للإعلان عن بدء تنسيق المرحلة الثانية، وفي إطار ذلك أتاح مكتب المعلومات والتوثيق الرقمي التعرف على الكليات الشاغرة في جامعة بني سويف.

تعرف على الكليات الشاغرة في جامعة بني سويف.. الشعبة العلمية

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور التعرف على الكليات الشاغرة في جامعة بني سويف للشعلة العلمية وهي كالتالي:

1ــ كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة.

2 ــ كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

3 ــ كلية الإعلام.

4 ــ كلية الألسن.

5 ــ كلية الآداب.

6 ــ كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء «رياضة».

7 ــ كلية الآداب انتساب موجه.

8 ــ كلية الإعلام «رياضة».

9ــ كلية الألسن «رياضة».

10ــ كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

11ــ كلية التجارة.

12ــ كلية التجارة انتساب موجه.

13ــ كلية تربية.

14ــ تربية رياضية بنات بني سويف.

15ــ تربية طفولة مبكرة بني سويف.

16ــ تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

17 ــ تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية رياضة.

18 ــ كلية تربية رياضية بنين

19 ــ تربية بني سويف رياضة.

20 ــ تربية تعليم ابتدائي بني سويف.

21 ــ تمريض بني سويف.

22 ــ حاسبات ومعلومات بني سويف علوم.

23 ــ حقوق بني سويف.

24 ــ خدمة إجتماعية تنموية.

25 ــ سياحة وفنادق بني سويف.

26 ــ علوم الأرض.

27 ــ علوم بني سويف.

28 ــ فنون تطبيقية .

29 ــ سياسة واقتصادر رياضة.

30 ــ حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة.

31 ــ حقوق انتساب موجه.

32 ــ خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه.

33 ــ زراعة بني سويف.

34 ــ سياسة واقتصاد رياضة.

35 ــ طب بيطري بني سويف.

36 ــ علوم بني سويف رياضة.

37 ــ علوم الأرض بني سويف رياضة.

تعرف على الكليات الشاغرة في جامعة بني سويف.. الشعبة الأدبية

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور التعرف على الكليات الشاغرة في جامعة بني سويف للشعبة الأدبية وهي كالتالي:

1 ـ آداب بني سويف

2 ــ تربية تعليم ابتدائي بني سويف.

3 ــ تربية رياضية بنين بني سويف.

4 ــ سياحة وفنادق بني سويف.

5 ــ حقوق بني سويف.

6 ــ خدمة اجتماعية تنموية بني سويف.

7 ــ حقوق انتساب موجه بني سويف.

8 ــ خدمة اجتماعية تنموية بني سويف انتساب موجه.

9 ــ تربية طفولة مبكرة بني سويف.

10 ــ تربية رياضية بنات بني سويف.

11ــ تجارة انتساب موجه بني سويف.