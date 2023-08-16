رئيس جامعة بني سويف: وحدة رعاية الحوادث بالمستشفى الجامعي إضافة كبيرة للمحافظة

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إنّ المستشفى الجامعي شهد افتتاج قسم رعايات مركزة خاص بالحوادث، وهو نوع جديد من الرعايات يتم فيه عمل تقرير تحت إشراف قسم الرعايات الحرجة، مع التخصصات الأخرى من عظام وأوعية دموية وجراحة.

فريق طبي متكامل متخصص للحوادث

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى، أنّ المرضى كانوا يدخلون إلى قسم الحوادث، ثم يتم توزيعهم على الأقسام، لذلك جرى العمل على إنشاء وحدة منفصلة للرعايات الحرجة للحوادث والمصابين، وهناك فريق طبي متخصص للحوادث في كل وقت، وغرف عمليات مجهزة.

وتابع أنّ القسم يضم نحو 32 سريرا، إضافة إلى أسرة الرعايات الحرجة في المستشفى الجامعي، ويشرف عليها أساتذة في كل التخصصات تحت إشراف رئيس قسم الرعايات الحرجة، مشيرا إلى أنّ الوحدة إضافة كبيرة لعلاج نقص عدد أسرة الرعاية.

وأشار إلى أنّ الوحدة المتميزة الجديدة لرعايات قسم الحوادث، بمثابة انفراجة كبيرة في المحافظة، موضحا أنّ المستشفى الجامعي في بني سويف، لا يستقبل أبناء المحافظة فقط، بل المرضى من جنوب الجيزة وشمال المنيا وغيرهم.