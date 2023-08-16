كارثة حرائق هاواي تطال آلاف الحيوانات.. نظرات الحزن تضرب الجزيرة

تعرضت ولاية هاواي الأمريكية لحرائق غابات مدمرة، أسفرت عن خسائر بشرية وبيئية كبيرة، ووفقًا لتقرير جمعية «ماوي الإنسانية»، فقد تم الإعلان عن فقدان حوالي 3 آلاف حيوان جراء الكارثة، وتعمل الجمعية على توفير الرعاية الطبية والعلاج للحيوانات التي تضررت بسبب هذه الحرائق، بحسب ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس» اليوم الأربعاء.

حرائق هاواي تقتل مئات الحيوانات

وذكرت مديرة التسويق والاتصالات في المنظمة، كاتي شانون، أن الحرائق التى ضربت ولاية هاواي فى الآونة الأخيرة، تسببت في نفوق مئات الحيوانات المنزلية والمزارع، مثل القطط والكلاب والخنازير، بالإضافة إلى الدجاج والأرانب والطيور، وتعمل المنظمة على جمع الحيوانات الأليفة وإعادتها إلى أصحابها، وتقديم العلاج للحيوانات التي تعاني من إصابات خطيرة.

وقالت «شانون» إن الحيوانات تعاني من حروق شديدة للغاية، وخاصة الكلاب حيث تعاني من حروق عميقة في أقدامها بسبب الركض من فوق النيران.

حرائق الغابات تنتشر في هاواي

وأعلن مسؤولون في مقاطعة ماوي، في وقت سابق أمس الثلاثاء، أن عدد القتلى من جراء حرائق الغابات ارتفع إلى 106 قتلى، بعد أسبوع من اندلاع النيران فى أجزاء من الجزيرة، وحتى الآن، تسببت الحرائق في تضرر أكثر من 2200 مبنى في ولاية هاواي، حيث يشكل 86% منها مساكن سكنية، وتقدر قيمة الخسائر الناجمة عن هذه الحرائق بحوالي 5.5 مليار دولار.

وتثير المخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا في ولاية هاواي بنسبة تصل إلى ضعفين أو حتى ثلاثة أضعاف، حيث يتوقع أن تجد فرق الإنقاذ 10 إلى 20 جثة إضافية يومياً.