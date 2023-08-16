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محمد إمام يعلن انتهاء تصوير فيلم أبو نسب.. ويكشف موعد طرحه

كتب:

ياسمين محمود
09:26 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
محمد إمام

محمد إمام

أعلن الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، انتهاء تصوير فيلمة الجديد أبو نسب من إخراج شقيقه رامي إمام في أول تعاون بينهما.

ونشر محمد عادل إمام فيديو يجمعه بشقيقه رامي إمام وصناع العمل، وعلق عليه: «أخويا حبيبي  المخرج الكبير رامي إمام أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعملهم.. ودي أول مره يخرج فيلم بطولتي.. حابب أشكره على إخلاصه واجتهاده وتركيزه في الفيلم علشان يطلع بالمستوى اللي هتشوفوه.. استمتعت بكل لحظة معاك.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم أوي.. أبو نسب ديسمبر 2023 إن شاء الله في كل العالم».

أبطال فيلم أبو نسب

ويضم فيلم أبو نسب عددا كبيرا من نجوم الفن بجانب محمد إمام؛ أبرزهم: ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

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بقلم ياسمين محمود