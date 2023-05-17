5 ذكريات محلية وعالمية تتوافق مع عيد ميلاد عادل إمام.. منها محمد علي باشا

يوافق اليوم 17 مايو عيد ميلاد الفنان الزعيم عادل إمام، الذي وُلد في عام 1940 ولكن هناك أحداثا عالمية تتزامن مع ميلاد عادل إمام، منها ما وقع في مصر والبعض الآخر وقع في منطقة عربية أو أجنبية.

محمد علي يتولى حكم مصر

في نفس يوم ميلاد عادل إمام، في عام 1805 شهد هذا التاريخ تولي محمد علي باشا سلطة الحكم في مصر والذي عمل على تحديث القضاء في مصر عقب القضاء على المماليك بجانب دور الكبير في تطوير التجارة في مصر وإنشاء جيش مصري حديث واستعان بالمصريين في بناء هذا الجيش وأعطاهم أعلى الرتب.

صدور الكتاب الأبيض

ويوافق أيضا يوم 17 مايو، إعلان الحكومة البريطانية لما يعرف بالكتاب الأبيض والذي كان عبارة عن نص يشير إلى استقلال فلسطين وإقامة دولة تضم العرب واليهود على أراضيها وهو ما تسبب في أزمة الدولة الفلسطينية المستمرة إلى وقتنا الحالي.

ميلاد عادل إمام ونجل صدام في نفس اليوم

أما ما يوافق نفس اليوم وهو الذي يحمل بعض الطرافة هو أن هذا اليوم شهد مولد قصي صدام حسين، نجل رئيس العراق الأسبق صدام حسين، والطريف أن الفنان عادل إمام حرص في فيلم «مرجان أحمد مرجان» على الحديث ضمن سياق الفيلم أنه أطلق اسم ابن صدام حسين على ابنه في الفيلم وهذا ما أسعد الرئيس العراقي حينها وكان هذا ضمن السياق الدرامي للفيلم الكوميدي.

عيد ميلاد الزعيم وعلاقته بالحرب العالمية الثانية

وشهد أيضا نفس اليوم الذي ولد فيه عادل إمام في نفس العام أيضا دخول قوات ألمانيا النازية مدينة بروكسل البلجيكية في بداية الحرب العالمية الثانية، وكان نفس اليوم بعد 9 سنوات بالتحديد في عام 1949 اعتراف المملكة المتحدة باستقلال جمهورية أيرلندا، مع تأكيدها بقاء أيرلندا الشمالية جزءًا من المملكة المتحدة.

وصول جاك شيراك إلى الإليزيه

كما يتصادف تاريخ ميلاد النجم عادل إمام مع وصول جاك شيراك إلى قصر الإليزيه الرئاسي في فرنسا، حيث أصبح رئيسا للجمهورية في 17 مايو 1995.