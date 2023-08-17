محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة.. مورد مستدام بتكلفة مليار جنيه

أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولة تفقدية في محافظة مطروح أمس، إلى أنّ الدولة استطاعت حل مشكلة المياه في المدن الساحلية التي كانت تعاني منها لسنوات عديدة، وتوفير مياه الشرب للمواطنين وفق خطة تحلية المياه، وتأتي الغردقة ضمن المدن الساحلية التي استطاعت الدولة توفير المياه فيها عبر محطة اليسر للتحلية، وتعد واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط بطاقة 80 ألف م3 يومياً.

محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة

وكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة، ساهمت في توفير المياه وقضت على شكاوى نقصها، وذلك ضمن إنجازات الدولة والمشروعات القومية الكبرى فى قطاع المياه والصرف الصحي بالمحافظة، بتكلفة مليار جنيه.

وأكد «حنفي» أنه منذ افتتاح الرئيس السيسي، لمحطة تحلية المياه في 2018، حلت مشكلة المياه في المدينة، لتتجاوز الغردقة، الفجوة المائية التي كانت تعاني منها، لتحقيق التوازن للاحتياجات الفعلية لاستهلاك المياه، وذلك من خلال توظيف تحلية المياه كمورد مائي استراتيجي مستدام.

محطة اليسر لتحلية المياه تعمل آليًا

وقال الدكتور محمد عبد السلام، مدير المعامل بمحطة تحلية اليسر بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ «اليسر» هي ثاني محطة على مستوى الجمهورية، تعمل بنظام المعالجة النهائية «فلاتر الكالسيت»، ونظام حقن ثاني أكسيد الكربون لمعالجة المياه طبقًا للمواصفات القياسية لوزارة الصحة.

وأضاف أنّ جميع المراحل تتم آليا دون تدخل الأيادي البشرية، حتى لا تكون هناك مساحة لتلوث المياه وفق أحدث الأساليب العلمية للحفاظ على جودتها ومطابقتها لمنظمة الصحة العالمية.