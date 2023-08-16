انقطاع الكهرباء كليا عن لبنان وتعطيل المرافق الأساسية للدولة

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن توقف محطتي توليد الكهرباء في دير عمار والزهراني، اعتباراً من اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تعطل القدرة الإنتاجية للمؤسسة، وانفصال الشبكة الكهربائية عن لبنان بشكل كامل، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين، وتعطل المرافق الحيوية للدولة.

المحطتان هما المصدران الوحيدان للكهرباء

وتُعد محطتا دير عمار والزهراني هما المصدران الوحيدان للكهرباء الموجودة حاليًا على الشبكة الوطنية، وتوردان حوالي 550 ميجاوات من الطاقة في هذه الظروف الاستثنائية، التي تمر بها الجمهورية اللبنانية.

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان صادر اليوم، أنها تلقت إخطاراً من مشغل محطتي التوليد، شركة (PRIMESOUTH)، بأنه نظراً لعدم تسديد مستحقاتها المترتبة بالعملة الأجنبية، ستقوم بتعليق تشغيل مجموعات محطتي الزهراني ودير عمار، اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأعلنت المؤسسة أن الشركة المشغلة للمحطتين بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تشغيل المحطتين، وأوضحت أن هذا الوضع الذي يحدث خارج إرادتها سيؤدي إلى توقف القدرة الإنتاجية للمؤسسة، وانفصال الشبكة الكهربائية بشكل كامل، مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين والمرافق الحيوية في الدولة، وعلى الرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها المؤسسة خلال الأسابيع الماضية مع جهات مختلفة للتصدي لهذا الوضع، لم تتحقق أي نتائج إيجابية.

انقطاع الكهرباء بسبب تأخر مستحقات بالعملة الأجنبية

وأفادت مؤسسة كهرباء لبنان في بأن الشركة المشغلة لمحطتي دير عمار والزهراني، أخطرتها بتعليق تشغيل المحطتين، وتسليمهما للمؤسسة، بسبب عدم استلام مستحقاتها بالعملة الأجنبية، وتم تمديد المهلة لحين اليوم الأربعاء، بعد تلقي الشركة وعودًا من السلطات المختصة بمراجعة مصرف لبنان لتسديد جزء من المستحقات، ولكن لم يتم تحويل المبلغ المذكور إلى المشغل حتى الآن.

وأشارت مؤسسة كهرباء لبنان إلى أنها طلبت سابقاً تحويل مبلغ 10 ملايين دولار إلى حساب المشغل، وفقاً للآلية المتبعة من قبل مصرف لبنان، ومع ذلك، لم يتم تسديد المبلغ حتى الآن، وعلى الرغم من الجهود المستمرة للمؤسسة في الاتصال بمصرف لبنان، وطلب تحويل إيراداتها إلى الدولار الأمريكي، لم يتم تنفيذ ذلك بشكل جزئي أو كامل، وهذا يؤثر سلباً على قدرة المؤسسة على تسديد التزاماتها المالية بالعملة الأجنبية، ويؤثر على سلامة الاستثمار وسير المرافق العامة.

وأشارت المؤسسة إلى أنها كتبت إلى الشركة المشغلة لمحطتي دير عمار والزهراني، طالبة منها الاستمرار في تشغيل المحطتين لضمان استمرار توفير التيار الكهربائي للمشتركين وتأمين الخدمات الأساسية، ولكن بالرغم من الاتصالات المتكررة التي قامت بها المؤسسة مع الجهات المالية والوزارية المعنية في الدولة، وعلى الرغم من وجود مبلغ مالي بقيمة تفوق 2517 مليار ليرة لبنانية، قابلة للتحويل إلى الدولار الأمريكي بواسطة مصرف لبنان وفقًا للآلية المعتادة، فإنه لم يتم تحويل هذا المبلغ حتى الآن.