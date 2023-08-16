كل ما تريد معرفته عن كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

تعد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة بني سويف، هي إحدى الكلٌيات المصرية المتميزة، وهي أول كلية حكومية من نوعها بمصر، وأنشئت بقرار من رئٌيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 1437 لسنة 2014، في إطار التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده سوق العمل خلال السنوات الأخيرة، وتماشيًا مع التخصصات المستحدثة مؤخرا في مختلف المجالات.

أقسام وتخصصات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة بني سويف

وكشف الدكتور الحسيني دهشان عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة بني سويف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الكلية تواكب التطور التكنولوجي الكبير في السنوات الأخيرة، وتقدم تخصصات تتماشى مع سوق العمل، حيث تحتوي الكلية على عدة أقسام وتخصصات وهي:

1 ــ تكنولوجيا تقنية المختبرات الطبية

2 ــ تكنولوجيا البصريات وعلوم الرؤية

3 ــ تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي

4 ــ تكنولوجيا تركيبات الأسنان

5 ــ تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية

6 ــ تكنولوجيا الإدارة المعلوماتية الطبية

7 ــ تكنولوجيا الصحة العامة

8 ــ تكنولوجيا التنفس الصناعي

الدراسة داخل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة بني سويف

وأشار «دهشان» إلى أن جامعة بني سويف تولي اهتمامًا كبيرًا بنظام الدراسة داخلها، حيث أن الدراسة بها 4 سنوات تحتوي على التدريبات اللازمة للطلاب، ثم يحصل الطالب على درجة البكالوريوس في التخصص.

تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة بني سويف

لم يحتوي تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023/ 2024 على كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة بني سويف، ومن المحتمل أن يكون في المرحلة الثانية، ووفقًا لتنسيق العام الدراسي الماضي 2022/ 2023 الذي كان 84 % للشعبة العملية علوم/ و81% للشعبة العملي رياضة.