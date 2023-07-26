دليلك لاختيار تخصصات جامعية جديدة.. تفاصيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

يترقب طلاب الثانوية العامة ظهور النتيجة، إذ يتطلع كثير منهم إلى معرفة تخصصات جامعية جديدة يحتاجها سوق العمل المعاصر، من ضمنها تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، إذ يعد من التخصصات المهمة التي بدأت الدول المتقدمة الاهتمام به، لحاجة المؤسسات الصحية الماسة للاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات في تطوير أدائها.

ونستعرض لكم كل ما تريدون معرفته حول كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وأبرز التخصصات التي تحتوي عليها، إذ توجد في 6 جامعات مصرية، منها اثنين حكوميتين، هما جامعة بني سويف، وجامعة المنوفية، بحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تخصصات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

تحتوي كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، على عديد من الأقسام والتخصصات التي تختلف من جامعة لأخرى، من أبرز هذه التخصصات:

- تكنولوجيا المختبرات الطبية.

- تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية.

- تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبية.

- تكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء.

- تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان.

- تكنولوجيا الرعاية الحرجة والتخدير.

- تكنولوجيا البصريات.

- تكنولوجيا الصحة العامة.

- تكنولوجيا التنفس الصناعي.

تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

تقبل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، خريجي الثانوية العامة من شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، ويختلف تنسيق الكلية من جامعة لأخرى ومن عام إلى آخر، وفقًا للجداول المعلنة في كل كلية، ففي جامعة المنوفية، جاء التنسيق لعام 2022-2023، بالنسبة لعلمي علوم 354 درجة من 410، وهو نفسه التنيسق بالنسبة لشعبة علمي رياضة.

بعد التخرج يستطيع خريج كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، أن يحصل على عدد من الوظائف التي تدخل كلها تحت مسمى أخصائي، ويمكن له العمل في المستشفيات أو المعامل أو مراكز الأشعة، فمن وظائفها على سبيل المثال:

- أخصائي تحاليل طبية.

- أخصائي أشعة وتصوير.

- أخصائي تمريض.