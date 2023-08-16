طلعت عبد القوي: استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني أثلجت صدورنا جميعا

قال طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسة اليوم استمرت نحو 9 ساعات، والذي أثلج صدورنا جميعا رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته للتوصيات التي تصدر من مجلس الأمناء وهذه الرسالة أعطتنا قوة دفع كبيرة للغاية ولدينا حرص لدينا على أن نكمل دورنا على الشكل الأمثل، واليوم ناقشنا عددا من القضايا المهمة في المحور السياسي والمجتمعي والاقتصادي».

مناشدة الرئيس بتخفيض الرسوم المدرسية

وتابع طلعت عبد القوى خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة: «كما نناشد الرئيس بتخفيض الرسوم المدرسية للطلاب، وإلغاء الديون على الفلاحين، كما تناولنا قضية المحليات وانتخابات المجالس المحلية»، لافتا إلى أن جميع آراء مجلس الأمناء في اختيار نوع الانتخاب سيتم رفعها للرئيس.

إعادة النظر في آخر مادة بقانون العقوبات

ولفت طلعت عبد القوى أنه ستتم إعادة النظر في آخر مادة بقانون العقوبات، كما حدث توافق على أن يكون هناك قانون تعاوني موحد، كما تحدثنا عن الصمت الانتخابي والتصويت الإلكتروني للمصريين في الخارج، وقانون الوصاية.