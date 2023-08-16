أهالي مطروح يشكرون الرئيس السيسي: «اهتمامه بنا ليس جديدا»

قدم أحد مواطني مطروح الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على المجهودات الكبيرة التي يبذلها من تطوير وإنشاءات ومباني.

وأوضح خلال لقاء مع كاميرا برنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن منفذ السلوم شيء مشرف وسيوفر فرص عمل لأبناء مطروح.

مواطن: منفذ السلوم يماثل الموجود في أوروبا

وأشاد مواطن آخر بمنفذ السلوم: «كنا فين وبقينا فين»، معتبرًا أن هذا المنفذ يماثل الموجود في أوروبا، مشيرًا إلى أن هذا المنفذ سيزيد حركة التجارة مع ليبيا وتونس والجزائر.

وقال أحد شباب مطروح، إن المنفذ سيوفر فرص عمل وعملة صعبة للشباب مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

واعتبر أحد شباب مطروح منفذ السلوم تطورا جديدا في مصر، مؤكدا أنه كان أمل لشباب مرسى مطروح وليبيا باعتباره البوابة الغربية لمصر، والرئيس وعد وأوفى.

أحد عواقل قبائل مطروح: الرئيس يزور المحافظة باستمرار

وقال أحد عواقل قبائل مطروح، إن اهتمام الرئيس السيسي بمحافظة مطروح ليس جديدًا عليهم وكان يزور مطروح باستمرار حتى أثناء فترة توليه منصب وزير الدفاع، مؤكدًا أنهم حراس حدود مصر الغربية.