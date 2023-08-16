إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي

أصيب 3 أشخاص بينهم شقيقين بإصابات تراوحت بين كسور وكدمات بالجسم، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، مساء اليوم، بسبب انفجار إطار السيارة فجأة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت وأصيب مستقليها، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي بصورة جزئية جراء الحادث، فيما تمكنت قوات المرور من إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية عقب نقل المصابين للمستشفى.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم ووجود عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وأسفر حادث طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي اليوم، عن إصابة 3 أشخاص بينهم شقيقين وهم سومة قرني عبد العزيز (49 سنة)، وشقيقها سيد قرني عبد العزيز 31 سنة، ووردة محمد علي 32 سنةـ

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.