إصابة شخص في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي

أصيب شخص بإصابات خطيرة، تراوحت بين جروح وكسور واشتباه نزيف داخلي، في حادث تصادم بين سيارتي نقل وجرار زراعي، صباح اليوم، على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين الثلاثة فاصطدموا معًا، وانغلقت كابينة السيارة على المصاب.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

إصابة شخص في حادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتي نصف نقل وجرار زراعي على طريق أسيوط الغربي، بعد كمين الطيور اتجاه أسيوط بدائرة مركز إطسا، ووجود مصاب في حالة خطرة.

نقل المصاب للمستشفى

وأسفر حادث طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي اليوم، عن إصابة شخص يدعى ميشيل عطا لله مجلي حنا، بإصابات خطيرة، فيما جرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.