إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

أصيب 14 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي بصورة جزئية، حتى تمكنت قوات المرور من إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية مرة أخرى.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة- أسيوط الغربي بدائرة المحافظة، ووجود عدد من المصابين.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.