«رياضة سوهاج» تنظم دورة تدريبية لتعليم الفتيات الحرف اليدوية

نظم مركز شباب مدينة طما في محافظة سوهاج، دورة تدريبية خاصة بتعليم الفتيات المهارات الحرفية واليدوية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بهدفنشر ثقافة العمل الحر والحد من البطالة، وكذلك زيادة دخل الأفراد والأسر، وتعليم الفتيات المهارات المهنية الحرفية.

إقبال كبير من قبل الفتيات على الدورة

حظيت الدورة التدريبية، بإقبال كبير من قبل الفتيات الراغبات في تعلم الحرف اليدوية، سعيًا منهن لزيادة دخل أسرهن وتحسين مستوى معيشتهن، بالإضافة إلى اكتساب المهارات العملية المفيدة في الحياة اليومية.

تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع

وقد وجه الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، بتنفيذ مثل هذه الورش التدريبية في مختلف مناطق المحافظة، نظرًا للدور الإيجابي الذي تلعبه في الحد من البطالة وزيادة دخل الأسر، وبالتالي تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.

وتسعى وزارة الشباب والرياضة، من خلال هذه الدورة التدريبية إلى تمكين الفتيات وتطوير مهاراتهن الحرفية، وتعزيز دورهن في سوق العمل وتحقيق التنمية الشاملة.