البابا تواضروس يستكمل الحلقة السادسة لسلسلة «صلوات قصيرة من القداس»

ألقى البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية، في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كاتدرائية البشارة ورئيس الملائكة غبريال بمحور المحمودية بالإسكندرية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة «C.O.C»، التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

البابا يستكمل سلسلة صلوات قصيرة من القداس

واستكمل البابا تواضروس سلسلة «صلوات قصيرة قوية من القداس»، وتناول المزمور الأول في سفر المزامير، وأشار إلى طِلبة قصيرة من الطِلبات التي ترفعها الكنيسة بعد صلوات التقديس، وهي: «الذين يرعونهم ثبّتهم"، وأوضح أن العلاقة التي تربط بين المزمور الأول وطِلبة اليوم هي في توصيف سلوك الإنسان الصالح (الرعية)».

صفات الإنسان الصالح

وأشار البابا إلى أن الإنسان الصالح الذي يملك هذه الصفات يصير كَـ«شَجَرَةٍ مَغْرُوسَةٍ» ثابتة.

وشرح البابا أن طِلبة اليوم «الذين يرعونهم ثبّتهم» هي مشاركة بين جهد الإنسان وعمل الله (النعمة)، كما أشار إلى أن الرعية تثبُت من خلال ثلاثة معاني، هي حياة الطاعة الهادئة، والثقة في شخص الراعي، والصبر.

البابا يوصي الكهنة بتثبيت الرعية في الفهم والمعرفة

وأوصى البابا الرعاة، وهم المسؤولون في كل مواقع المسؤولية في الكنيسة والمجتمع، أن يقوموا بتثبيت الرعية في الفهم والمعرفة والنمو والتربية والإيمان، لأن مسؤولية الراعي أن يساهم في وجود مجتمعًا صحيحًا ثابتًا.