«مستقبل وطن» بقنا: إعداد كوادر قادرة على المنافسة في انتخابات المجالس المحلية

عقدت أمانة شئون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، بمحافظة قنا مساء اليوم اجتماعا موسعا عبر تقنية«الزوم»، بمشاركة أعضاء من أمانة شئون المجالس المحلية المركزية وهم محمد القرموطي، ومحمد هلال، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة والانتهاء من كافة التشكيلات الخاصة بأمناء المجالس النوعية علي مستوي المحافظة.

حزب مستقبل وطن

جاء ذلك بحضور عمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا والدكتور بدوي المعاون أمين شؤون المجالس المحلية ووائل ممتاز أمين الإعلام والدكتور محمد سعيد أمين مساعد أمين التنظيم بالمحافظة وأعضاء هيئة مكتب شئون المجالسة المحلية.

المجالس الشعبية

وتم خلال الاجتماع تمت الموافقة على البدء في إعداد كوادر الحزب الراغبة في خوض انتخابات المجالس الشعبية المحلية على كل مستوياتها وذلك من خلال دورات تدريبية مكثفة وسلسلة من الندوات التي تساهم بشكل أساسي في إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية، وتلبية رغبات الشارع ودعم مؤسسات الدولة، كما تم خلال تكليف أمناء المجالس المحلية علي مستوي المحافظة بسرعة الانتهاء من التشكيلات الخاصة بهم لاعتمادها لكون أحد العوامل الرئيسية في خطة عمل المرحلة المقبلة.