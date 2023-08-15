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مراسل «على مسئوليتي»: التين ليس موسميا ويزرع طوال العام

كتب:

مريم جاد
11:05 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الإعلامى أحمد موسي

الإعلامى أحمد موسي

كشف هاني النحاس مراسل قناة صدى البلد، أن هناك 100 فدان تين إسباني في أراضي الشركة الوطنية للزراعات المحمية، ويباع في السوق المحلية، ويصدر للخارج، لأنه خالي من المبيدات.

التين ليس موسمي ويزرع طوال العام

وتابع خلال برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن التين ليس موسميا، ويزرع طوال العام في أراضي الشركة الوطنية وينتج الفدان 4 أطنان.

أسعار المحاصيل مرتفعة بسبب ارتفاع التكلفة

ولفت إلى أن أسعار المحاصيل مرتفعة، مقارنة بما كانت عليه في الأعوام السابقة، وذلك بسبب ارتفاع التكلفة ومستلزمات الإنتاج ولكنها موجودة ومتاحة في الأسواق وحققت الأمن الغذائي.

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