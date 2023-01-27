متسابقة تبهر لجنة تحكيم برنامج «الدوم».. ومدرب التمثيل: «كنتي عملتي المشهد ده الأول»

قدمت المتسابقة ندى كمال نصار من محافظة القاهرة، مشهدا تراجيديا أمام لجنة التحكيم لبرنامج «الدوم»، وذلك في الحلقة السادسة من الموسم الثاني.

مشهد تراجيدي

وخلال مسابقة الدوم قدمت مشهدا تراجيديا، وعلق أحمد مبارك مدرب التمثيل: «أنا هنسى المشهد الأول، المفروض كنتي عملتي ده الأول».

وقالت المتسابقة غادة سيد محمود، إنها تبلغ من العمر 20 عاما، وتدرس في كلية تجارة بجامعة القاهرة، وتغني في دار الأوبرا.

وتابعت: «الأوبرا بيتي الثاني وأكتر مكان بتبسط فيه، وبحب شادية ونجاة، وعيلتي أكبر داعم ليا، وبحلم أكون نجمة الدوم السنة دي».

وقدمت فقرة غنائية أمام لجنة التحكيم، وعلق الدكتور محمد أبو الخير أستاذ الموسيقى والغناء: «تسلمي.. وشكرا إنك جيتي».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

برنامج «الدوم» أطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على قناة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.