عضو بـ«الشيوخ» لـ برنامج المشهد: لا يوجد شيء يجمع 5 مليارات نسمة إلا كرة القدم

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، إنه لا يوجد شيء يستطيع جمع أكثر من 5 مليارات نسمة إلا كرة القدم وكأس العالم، مشيرًا إلى أن الرياضة شيء مهم جدًا في حياة الشعوب لأنها جزء من عملية منافسة الإنسان لنفسه.

القوة الناعمة تشمل اللغة والأدب والرياضة

وتابع سعيد، خلال حواره مع الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبدالحميد، ببرنامج المشهد، المذاع على فضائية ten، مساء الثلاثاء، أن القوة الناعمة تشمل اللغة والأدب والرياضة، مشيرًا إلى أن الرياضة جزء من القوى الناعمة التي تؤثر في الأطراف الأخرى.

وأضاف أن هناك دولاً قامت ببناء سمعتها الدولية على كرة القدم، وأكبر مثال على ذلك البرازيل التي تعتبر كرة القدم أيقونة مهمة، ونفس الأمر ينطبق على الأرجنتين.

مونديال روسيا شاهده 3.5 مليار نسمة

ولفت الدكتور عبد المنعم سعيد إلى أن مونديال روسيا شاهده 3.5 مليار نسمة، بينما مونديال قطر شاهده 5 مليارات نسمة، مشيرًا إلى أن كرة القدم مرتبطة بالسياسة، فهنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق تحدث عن أن الولايات المتحدة لن تكون قوى عظمى في العالم إلا من خلال ممارسة كرة القدم مثلما يلعبها العالم، معقبًا: «المدهش أن القوى العظمى في العالم سواء روسيا أو الصين أو أمريكا غير متقدمين في كرة القدم».