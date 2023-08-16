مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالبساتين

شهد طريق الدائري، بنطاق حي البساتين في محافظة القاهرة، حادث تصادم مروع أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 3 آخرين، بعدما صدمتهم سيارة ملاكي بمنطقة «بئر أم سلطان».

ونُقل المتوفيان والمصابون إلى المستشفى، وتم القبض على السائق المتسبب في الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط السيارة

ورد الي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق بمنطقة الدائري؛ وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين و جرى نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف.

وتمكن رجال المباحث من القبض على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.