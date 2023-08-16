مصرع شخصين في تصادم 3 سيارات بالبحيرة

لقي قبل قليل، شخصين مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق «القاهرة- إسكندرية» الصحراوي الكيلو 101 اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضرا بالواقعة.

حادث تصادم 3 سيارات في البحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين أحدهما كانت معطلة تسحبها أخرى وأثناء توقفهما علي جانب الطريق صدمتهم سيارة ثالثة، وذلك بطريق« القاهرة_ الإسكندرية» الصحراوي بالكيلو 101 اتجاه الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

مصرع شخصين في حادث بالبحيرة

بالفحص تبين وفاة كل من بنيامين عبد المسيح كامل 35 عاما، مقيم بميت غمر، وسيمون سمير سعد، 37 عاما، مقيمة بشبرا الخيمة، وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.