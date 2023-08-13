وزير التعليم: أولياء الأمور جزء من استراتيجية التطوير.. وحلول جذرية لنقص الفصول

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الخطة الاستراتيجية للوزارة تستهدف التغيير الجذري لمنظومة التعليم، بهدف الإصلاح الشامل، وبناء رؤية واضحة الملامح، مؤكدا أن «أولياء الأمور جزء من استراتيجية تطوير التعليم، ولا يمكن تطوير التعليم دون قناعتهم».

وأضاف خلال إعلان تفاصيل الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، أن «التسرب التعليمي خطير للغاية، وهناك حلول جذرية لنقص الفصول في المدارس، ما يصنف في الاستراتيجية بعنصر الإتاحة، بحيث تكون هناك مدارس تستوعب كل الطلاب في جميع الصفوف الدراسية».