حبس عنصر إجرامي بتهمة حيازة أقراص مخدرة في الخليفة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس شخص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة، وطالبت المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.

حيازة الأقراص المخدرة

وكشفت التحقيقات، أن المتهم مقيم بمنطقة الخليفة بالقاهرة، وله معلومات جنائية، وقام بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة القسم من أجل تحقيق ربح مادي.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم اعترف بحيازته كمية كبيرة من المنتجات والأقراص المنشطة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

محام يكشف العقوبة

وأوضح حازم محمد، محام، أن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات، وهي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

وأضاف الخبير القانوني، أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبسلمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.