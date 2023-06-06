المشدد 10 سنوات لعامل يتاجر بالأقراص المخدرة في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك لاتجاره بالمواد المخدرة بدائرة مركز ساقلته بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا ، وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين ، وماجد أمين.

أحداث الواقعة ترجع للعام الماضي

تعود أحداث الواقعة لشهر مايوم من العام الماضي 2022، عندما وردت معلومات لمركز شرطة ساقلتة بمحافظة سوهاج بوجود نشاط إجرامي لعامل بدائرة المركز وتم التأكد من صحة المعلومات بواسطة البحث الجنائي ليتم ضبط المتهم متلبسا و بحوذته كمية من جوهر مخدر الترامادول بقصد الاتجار وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

كما وجهت النيابة العامة بمحافظة سوهاج للمتهم «ح، ن» تهمة إحراز جوهرا مخدرا «ترامادول» بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن لمدة 10 سنوات.