 «8 الصبح» يبرز ملف «الوطن»: «بحضور الكبار.. مهرجان الدراما من قلب العلمين»

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين، على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص حول إقامة مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة، بعنوان «بحضور الكبار.. مهرجان الدراما من قلب العلمين».

الدراما أهم أذرع القوى الناعمة لمصر

وقال الكاتب الصحفي أحمد عامر، إن الإعداد للنسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المقرر إقامته بمدينة العلمين جيد للغاية، مسألة الاحتفال بمرور 60 عاما على عرض أول عمل درامي مصري على الشاشة هامة والفكرة نفسها أكثر من رائعة، مشيرا إلى أن الدراما من أهم أذرع القوى الناعمة لمصر، فالدراما المصرية كانت موجودة في كل بيت بالوطن العربي، وبالتالي هناك دول كثيرا تتحدث باللهجة المصرية بسبب الدراما الخاصة بنا.

الدول العربية كانت مُتيمة بالدراما المصرية

وأضاف «عامر»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين، على قناة DMC، أن الدول العربية كانت مُتيمة بالدراما المصرية والفنانون والنجوم المصريين، مشيرا إلى أنه جرى استحداث جائزة جديدة بمهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة وتتمثل في جائزة الترويج السياحي «أي جائزة للعمل الدرامي الذي يدعو للسياحة للعلمين أو لكل الأماكن السياحية في مصر».