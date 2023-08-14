هارب من الأيام.. تعرف على أول مسلسل مصري يحتفى به في مهرجان الدراما

قرر مهرجان القاهرة للدراما، الاحتفاء بـ60 سنة دراما، خلال الدورة الثانية المقرر إقامتها هذا العام في مدينة العلمين الجديدة.

المسلسل عرض لأول مرة عام 1962

يعتبر مسلسل هارب من الأيام، أول مسلسل مصري يتم توثيقه بشكل رسمي من سجلات التلفزيوني المصري، حيث عرض عام 1962، وهو من إخراج نور الدمرداش، وتأليف ثروت أباظة، سيناريو وحوار فيصل ندا، بطولة عبد الله غيث وحسين رياض وتوفيق الدقن ومديحة سالم، وسعيد صالح وكمال ياسين.

المسلسل يدور حول طبال فقير

تدور قصته حول طبال فقير، يعامله أهل القرية معاملة سيئة ويسخرون منه، بينما تتكرر السرقات بجميع أركان القرية مما يثير الرعب في قلوب سكانها خاصة وأن الفاعل مجهول، وبالنهاية يظهر أن ذلك الطبال وراء كل هذه الجرائم

قصة المسلسل مأخوذة عن رواية للكاتب ثروت أباظة تحمل العنوان نفسه وقد صدرت سنة 1958، كما أعيد إنتاج المسلسل سينما مرة أخرى وكانت البطولة للفنان فريد شوقي.