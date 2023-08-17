المصارحة والشفافية من مبادئ الجمهورية الجديدة.. وأستاذ اجتماع: المواطن جزء من الدولة

من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة، هي المصارحة والشفافية خاصة استخدامها في حل المشكلات التي تواجه الدولة، وأنهما ضمن شروط المقومات الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في كل المجالات التنموية، وهو ما يجعل المواطنين يقفون في صف واحد ويد واحدة مع دولتهم، للتصدي لأي مشكلة كانت.

المناقشة في إيجاد حلول لمشكلات الدولة

المصارحة والشفافية، مبدآن قامت عليهما الجمهورية الجديدة، وذلك عكس ما كان يحدث من قبل، هكذا عبرت الدكتورة سحر هاشم، أستاذ علم الاجتماع، مشيرة إلى أن خلال السنوات الماضية حصلت تغيرات كثيرة أهمها مناقشة الشباب في إيجاد حلول مناسبة لمشكلات مختلفة في الدولة أو غيرها.

وأضافت «هاشم» خلال حديثها مع «الوطن»، أن نجاح أي دولة هو سيرها على مبدأ المصارحة، خاصة أن المواطن هو جزء من الدولة له الحق في معرفة ما يدور في بلده، فضلا عن الواجبات التي عليه من أجل النهضة بها ومواجهة المشكلات المختلفة التي تواجهها، موضحة أن المصارحة دائما تستهدف بناء الوعي والثقة والإخلاص والصدق لدى المواطن.

مؤتمرات الشباب دليل على سير الدولة بمبدأي الشفافية والمصارحة

عند عرض المشكلة بشفافية وصراحة، سرعان ما يتم إيجاد الحلول والآمال معها، وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية في المشكلة التي تتعلق بالاقتصاد الوطني، ومن أهم النماذج التي توضح أن الدولة تسير على مبدأ المصارحة ولبحث دائما عن حلول متنوعة للمشكلات، هو مؤتمرات الشباب، وكيف فتحت نقاشات مفتوحة بين الرئيس والشعب للمصارحة وكشف الحقائق وتوضيح الصعوبات والتحديات والخطط المستقبلية.