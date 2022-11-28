وزير المالية: التحول الرقمي ساعد في حل مشكلات الدولة منها البيروقراطية

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط وزير المالية، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة وشركة إي فاينانس في مجال تطوير الخدمات المالية التي تقدمها للمواطنين بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التحول الرقمي ساعد في حل الكثير من المشكلات التي تواجه الدولة ومنها البيروقراطية، موضحا أنه له القدرة على أن يصل بالمجتمع إلى كفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن العقول المصرية توجد في كل دول العالم ولها تأثير قوي في هذا المجال، ويمكن أن تظهر قوتنا وكفاءتنا.

وأوضح الوزير أن الوزارة العامة للدولة كانت تتم ورقيًا، ولكن توجيهات الرئيس بالتحول إلى نظام رقمى خلال سنة واحدة، وذلك تتطلب جهد كبير، مشيرًا إلى أن التحول الرقمى كان نتاج العقول المصرية، وأن هذا التحول الرقمى هو الطريق لاستغلال قدرات المصريين حتى نصل إلى صفوف التقدم الاولى.

وأضاف وزير المالية أن التحدى الذي نواجهه ويواجه العالم هو التضخم الاقتصادى، وأننا كلما أسرعنا في الرقمنة كلما قلل هذا من الاستنزاف المالي، فعلى سبيل المثال لن يكون هناك مصاريف انتقالات ووقت ومجهود عندما يتقدم ولى الأمر للتقديم لمدرسة لأولاده، فكل تلك الأمور تتم إلكترونيًا.

وقع الاتفاقية الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والمهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

تشغيل منصات تعليمية متطورة لخدمة الطالب

واتفق الطرفان على إدارة وتشغيل منظومة خدمات مالية غير مصرفية للتعليم ما قبل الجامعي يشمل منصات السداد الإلكتروني لمصروفات المدارس وخدمات تقسيط المصروفات الدراسية، واستضافة وتشغيل منصات تعليمية متطورة لخدمة الطالب ومنظومة التعليم الشاملة بالاعتماد علي البنية التكنولوجية المؤمنة والمشفرة لشركة إي فاينانس وإتاحة عدة قنوات إلكترونية لقبول المتحصلات والاقساط المدرسية وتقديم خدمات أخرى يتم اضافتها في ملحقات لهذه الاتفاقية.

التوسع في وسائل الدفع

وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر المهم الشمول المالي (PAFIX)، والذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، من خلال زيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية في المعاملات المالية والتوسع في وسائل الدفع، وجميع المعاملات الإلكترونية، خاصة في ظل تطورات عالمية متسارعة أثرت على كافة دول العالم.

خدمة التحول الرقمي المالي

وأكد الوزير أنه على هامش هذا المؤتمر، وتنفيذا لمخرجاته يأتي توقيع البروتوكول مع إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمارات المالية والرقمية لخدمة التحول الرقمي المالي في مصر، وهي شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية؛ وذلك لتشغيل وإدارة منظومة خدمات مالية غير مصرفية للتعليم ما قبل الجامعي، يشمل السداد الإلكتروني لمصروفات المدارس، وخدمات تقسيط المصروفات الدراسية، وإدارة منصات تعليمية متطورة لخدمة الطالب، ومنظومة التعليم الشاملة، بالاعتماد على البنية التكنولوجية المتطورة للشركة وإتاحة عدة قنوات إلكترونية لقبول المتحصلات، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة للدعم الفني، وإتاحة منظومة شاملة لمتابعة الشكاوى والمقترحات لجمهور المتعاملين في الخدمات التعليمية، فضلا عن الخدمات الأخرى المنصوص عليها ضمن بنود هذا البروتوكول، والمقدمة من خلال الشركات التابعة لها.

وأضاف الوزير أن إبرام هذا البروتوكول يُعد ترجمة حقيقة لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية لبناء مصر الرقمية ودعما لجهود الدولة الحثيثة نحو تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن جهود شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وشركاتها التابعة لها تمثل دعمًا حقيقيًّا لجهود الدولة المصرية في التوسع في تحقيق الشمول المالي، من خلال تقديم خدماتها للقطاع الحكومي، وشركات القطاع الخاص والقطاع المصرفي، ومدها بأحدث تقنيات التكنولوجيا المالية والرقمية، وتوفير الخدمات والمنتجات الرقمية؛ سعيا منها لإتاحة أكبر عدد ممكن من قنوات القبول، وأدوات الدفع والتحصيل الإلكترونية في مصر، بالاعتماد على الشبكة المالية للحكومة المصرية، إلى جانب تقديم خدمة متميزة للجمهور، من خلال توفير عدة منصات إلكترونية ذات بنية تحتية عالية التقنية، طبقا لأحدث القياسات العالمية، من خلال الشبكة الجماهيرية لشركة إي خالص التابعة لها.