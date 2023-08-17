مدارس الكهرباء توضح آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق للعام الدراسي 2023-2024

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن اليوم الخميس الموافق 17 من شهر أغسطس الجاري، آخر موعد لتلقي طلبات الطلبة الراغبين للالتحاق بمدارس الكهرباء المشتركة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2023 - 2024 بالدفعة الجديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة عام 2022- 2023.

تقديم طلبات الطلبة الراغبين للالتحاق بمدارس الكهرباء المشتركة إلكترونـّيا 2023-2024

وأشارت الشركة القابضة للكهرباء مصر، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن تقديم طلبات الطلبة الراغبين للالتحاق بمدارس الكهرباء المشتركة إلكترونيـًّا على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، لافتا إلى أنه لن يسمح بالتقديم بعد الموعد المقرر غدا على أن يتم إرفاق صورة «بي دي إف» من المستندات التالية «صورة شهادة الإعدادية - صورة شهادة الميلاد - صورة بطاقة ولي الأمر».

الشروط الواجب توافرها في الطلاب

وحددت الشركة القابضة للكهرباء مصر عبر المنشور الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين في تقديم للالتحاق بمدارس الكهرباء المشتركة كالتالي

- الحد الأدنى للقبول يكون طبقًا للمجموع الذي يحدده قطاع التعليم الفني بمحافظات القاهرة الكبرى.

- يتم عقد اختبار قدرات وإجراء مقابلة شخصية وكشف طبي للطلبة المؤهلين للقبول.

- سيتم التواصل مع الطلبة المقبولين لإعلامهم كما سيتم إرسال بيان بأسماء الطلبة المقبولين للإدارة التعليمية التابع لها كل مدرسة تمهيدًا لاستكمال إجراءات الالتحاق بصفة رسمية.

- الشركة غير مسؤولة عن تعيين الخريجين

مراكز التدريب للطلاب الراغبين للالتحاق بمدارس الكهرباء المشتركة 2023-2024

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر مراكز التدريب للفصول المشتركة للحاصلين علي الشهادة الإعدادية كالآتي:

- مركز تدريب المحطات بشمال القاهرة التابع لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، ومدرسة جلال فهمي الثانوية الصناعية الفنية.

- مركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومدرسة عين حلـوان الثانوية الصناعية «نظام ثلاث سنوات».

- مركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومدرسة بليا قادن الثانوية الصناعية «نظام ثلاث سنوات».

- معهد تدريب المقطم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومدرسة الجيزة الثانوية الصناعية «نظام ثلاث سنوات».