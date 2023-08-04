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مدارس الكهرباء.. الشروط المطلوبة للتقديم للعام الدراسي 2023-2024

كتب:

سلامة عامر
01:01 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
مدارس الكهرباء- تعبيرية

مدارس الكهرباء- تعبيرية

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر قبول دفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة عام 2022- 2023؛ للالتحاق بمدارس الكهرباء المشتركة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2023 - 2024

مراكز التدريب لمدارس الكهرباء

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر مراكز التدريب للفصول المشتركة للحاصلين علي الشهادة الإعدادية كالآتي:

- مركز تدريب المحطات بشمال القاهرة التابع لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، ومدرسة جلال فهمي الثانوية الصناعية الفنية.

- مركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومدرسة عين حلـوان الثانوية الصناعية «نظام ثلاث سنوات».

- مركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومدرسة بليا قادن الثانوية الصناعية «نظام ثلاث سنوات».

- معهد تدريب المقطم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومدرسة الجيزة الثانوية الصناعية «نظام ثلاث سنوات».

الشروط المطلوبة للالتحاق بمدارس الكهرباء للعام الدراسي 2023-2024

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر الشروط الآتية للفصول المشتركة للحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالتدريب كالاتي:

- أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية «عامة/ أزهرية» إنجليزي من محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة- الجيزة- القليوبية»، للعام الدراسي 2022- 2023 للذكور فقط.

- ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2023 على 18 سنة.

- يتم التقديم إلكترونـًّا على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة من 13/8/2023 إلى 17 أغسطس من نفس الشهر، ولن يسمح بالتقديم بعد هذا الموعد على أن يتم إرفاق صورة «بي دي إف» من المستندات التالية «صورة شهادة الإعدادية - صورة شهادة الميلاد - صورة بطاقة ولي الأمر».

- الحد الأدنى للقبول يكون طبقًا للمجموع الذي يحدده قطاع التعليم الفني بمحافظات القاهرة الكبرى.

- يتم عقد اختبار قدرات وإجراء مقابلة شخصية وكشف طبي للطلبة المؤهلين للقبول.

- سيتم التواصل مع الطلبة المقبولين لإعلامهم كما سيتم إرسال بيان بأسماء الطلبة المقبولين للإدارة التعليمية التابع لها كل مدرسة تمهيدًا لاستكمال إجراءات الالتحاق بصفة رسمية.

- الشركة غير مسؤولة عن تعيين الخريجين.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.