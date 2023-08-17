السفيرة الأمريكية الجديدة بالنيجر تصل إلى نيامي هذا الأسبوع

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أن كاثلين فيتزجيبون، السفيرة الأمريكية الجديدة إلى النيجر، ستسافر إلى نيامي، بعدما تمت الإطاحة برئيس النيجر الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار انخراط واشنطن في الوضع هناك.

مسؤول أمريكي يتوقع موعد وصول السفيرة الأمريكية لدى النيجر

وقال مسؤول أمريكي إنها من المتوقع أن تصل إلى النيجر في وقت لاحق هذا الأسبوع، ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين فيتزجيبون سفيرة للولايات المتحدة في أواخر الشهر الماضي، عقب عملية الإطاحة بالرئيس مباشرة، وبعد عام تقريبًا من ترشيحها للمنصب.

العمل بالسفارة الأمريكية وأوراق الاعتماد

وقال فيدانت باتل، نائب المُتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين، إنه لا توجد خطط لتقديم فيتزجيبون أوراق اعتمادها إلى من قاموا بالإطاحة بالرئيس، موضحًا أن ذلك ليس ضروريًا بالنسبة للعمل في السفارة.

وذكر باتل «ستذهب إلى هناك لقيادة البعثة خلال وقت حرج ودعم المجتمع الأمريكي وتنسيق جهود الحكومة الأمريكية»، وأضاف «لا يعكس وصولها تغيرًا في موقفنا وسنواصل تأييد حل دبلوماسي من شأنه احترام النظام الدستوري في النيجر».

وسافرت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ونائبة وزير الخارجية بالوكالة، فيكتوريا نولاند، إلى النيجر وأجرت محادثات في وقت سابق هذا الشهر مع مسؤولين كبار بالمجلس الانتقالي، لكنها لم تحرز تقدمًا في الاجتماعات التي وصفتها بأنها صعبة.