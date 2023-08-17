مصرع طالب وإصابة والده في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

لقي طالب مصرعه وأصيب والده في حادث انقلاب سيارة «ربع نقل» على طريق الصحراوي الغربي بناحية مركز جرجا جنوب سوهاج، ونُقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

مصرع طالب وإصابة والده

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا بانقلاب سيارة ومتوفى ومصاب على الطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز جرجا.

انفجار الإطار الخلفي للسيارة

وتبيّن أنّه في أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو «هاني.ا» 43 عامًا، سائق، ومقيم في أسيوط اختلت عجلة القيادة في يده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق، ونقل الجثة والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وأسفر الحادث عن وفاة نجل قائد السيارة المدعو «علي» 17 عامًا، طالب، وإصابة قائد السيارة بجروح رضية بفروة الرأس والوجه، ونُقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

أفاد قائد السيارة بمضمون ما سبق، وتحرر المحضر اللازم، وأُبلغت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.