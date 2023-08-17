توزيع 44 شهادة محو أمية على عدد كبار السن في السويس (صور)

أعلنت سيدة رفاعي حسن، مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالسويس، توزيع 44 شهادة محو أمية على المواطنين الذين أبدوا رغبتهم في استكمال تعليمهم والحصول على الشهادة الإعدادية، مؤكدة توجيههم إلى إدارة التعليم المستمر بفرع هيئة تعليم الكبار لاستكمال الإجراءات اللازمة.

توزيع شهادات محو الأمية

وأضافت سيدة، لـ«الوطن»، إنّ المشروع المشترك بين هيئة تعليم الكبار ومبادرة تكافل وكرامة بمديرية التضامن الاجتماعي في السويس، شهد تسليم شهادات محو أمية دارسي أحياء «السويس، والأربعين، وعتاقة، وفيصل» المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة بمديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، ذلك في حفل بقاعة المؤتمرات بمديرية التضامن الاجتماعي، بحضور أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس، وسناء أحمد منسّقة المشروع.

توزيع 44 شهادة محو أمية

وأوضحت مديرعام محو الامية بالسويس، أن المواطنين تسلموا شهاداتهم بواسطة فريق فرع محو الأمية، وبلغ عدد الحاصلين عليها 16 شخصا من إدارة فيصل، و5 من عتاقة، و19 من إدارة الأربعين، و4 من إدارة السويس.