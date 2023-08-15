تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة.. الأماكن الشاغرة بكليات القمة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 عملي رياضة، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 حتى يوم السبت الموافق 19 من الشهر نفسه، وذلك بحسب بيان رسمي صدر أمس الإثنين من قبل الوزارة عقب الانتهاء من مؤتمر الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، الأماكن الشاغرة بكليات القمة وفقا لتنسيق المرحلة الثانية 2023 عملي رياضة، الذي جاء الحد الأدنى به 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98% بعدد طلاب 259445.

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة

ووفقا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جاءت الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثانية 2023 عملي رياضة، كالآتي:

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي وإنجليزي.

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس تجارة إنجليزي.

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة.

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة

الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش

الإعاقة والتأهيل الزقازيق

الإعاقة والتأهيل بني سويف

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة) 6 أكتوبر

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال)

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات رياضة

الفني التجاري بأسوان

الفني التجاري بأسيوط

الفني التجاري بالإسكندرية

الفني التجاري بالروضة

الفني التجاري بالزقازيق

الفني التجاري بالعريش

الفني التجاري بالمحلة الكبرى

الفني التجاري بالمطرية

الفني التجاري بالمنصورة

الفني التجاري ببنها

الفني التجاري ببورسعيد

الفني التجاري بدمنهور

الفني التجاري بدمياط

الفني التجاري بسوهاج

الفني التجاري بشبرا

الفني التجاري بطنطا

الفني التجاري بقنا

الفني التجاري بقويسنا

الفني الصناعي للصناعات المتطورة النهضة ـول مدينة السلام القاهرة.

الفني لترميم الآثار بالأقصر.

ولمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بتنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة، وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا الرابــــط للاستعلام عن أي تفاصيل.