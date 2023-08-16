تستمر معامل التنسيق داخل الكليات، في استقبال طلاب الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية، لتسجيل رغباتهم بالجامعات والمعاهد، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات والمعاهد المصرية حتى السبت المقبل.

تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة المرحلة الثانية

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،فإنّ تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة المرحلة الثانية، سيكون متاحا لطلاب الثانوية العامة شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة خلال المرحلة الثانية من التنسيق، حيث سيتم تحديد الأماكن الشاغرة في كليات حاسبات ومعلومات للعلمي رياضة والعلوم بالمرحلة الثانية.

نتيجة تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 المرحلة الأولى

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، شعبة علمي (علوم، رياضة) وشعبة أدبي، ومن ضمنها نتيجة تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 المرحلة الأولى، كما يلي.

- نتيجة تنسيق حاسبات ومعلومات دمياط، علمي رياضة 342.5 درجة.

- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات المنصورة علمي رياضة 343.5 درجة.

- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات عين شمس علمي رياضة 345.5 درجة.

- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات المنصورة علمي علوم 362.0 درجة.

- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات المنيا علمي علوم 362.0 درجة.

- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363.0 درجة.

- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علمي علوم 364.0 درجة.

- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات قنا علمي علوم 365.0 درجة.

- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات سوهاج علمي علوم 366.5 درجة.