«الشباب والرياضة» تنظم المعرض الأول للحرف اليدوية بمركز السويس (صور)

نفّذت إدارة الشباب بالمديرية بمركز شباب فيصل أولى المعارض للشباب أصحاب الحرف اليدوية والتراثية؛ محاربة الغلاء وعدم استغلال المنتجين والعارضين، ومساعدة الشباب لعرض منتجاتهم من الحرف اليدوية والتراثية بأسعار مناسبة.

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في السويس، لـ«الوطن»، إنّ معرض الحرف اليديوية بمركز شباب فيصل، مقام ضمن فعاليات مبادرة صيف شبابنا 2023 بعدد عارضين 32 عارضًا وعارضة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، أنّ المنتجات المعروضة في معرض المشغولات اليدوية بمركز شباب فيصل، تشمل إكسسوارات ومنتجات ومجسمات بالخرز وملايات وحقائب وديكورات منزلية، مشيرا إلى مشاركة عارضين اثنين من «قادرون باختلاف».

كان مركز شباب فيصل بالسويس شهد افتتاح معرض الحرف اليديوية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.