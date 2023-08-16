وظائف وزارة العمل 2023 بالغربية لجميع المؤهلات.. الراتب يصل لـ 4 آلاف جنيه

أعلنت مديرية العمل بالغربية، عن توافر وظائف شاغرة 2023، في عدة مصانع داخل 4 مصانع بالمراكز المختلفة بالمحافظة، في مجال الأمن، ومراقبين كاميرات، وعمال أرضية، وعمال نظافة، ومندوبين مبيعات، وسائقين، وفنيين، على أن يتم تحديد الراتب الشهري، لبعض الوظائف بعد المقابلة الشخصية، بحسب عدد سنوات الخبرة.

وظائف وزارة العمل 2023 بمحافظة الغربية لجميع المؤهلات

تستعرض «الوطن»، الوظائف المتاحة 2023 داخل محافظة الغربية، طبقا لما أعلنته مديرية العمل بالغربية عبر صفحتها على الفيس بوك وجاءت كالآتي

مصنع الورق الحديث للكارتون بعزبة رياض، بالمحلة الكبرى محافظة الغربية تطلب عدد

3 فنيين رابع ألوان

2 فني طباعة فرخ

5 أفراد أمن

2 مراقب كاميرات

10 عمال أرضية من الجنسين

3 عامل نظافة من الجنسين

10 عمال تقفيل كرتون

الشروط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، ويصل السن من 18 إلى 40 سنه، وأن يتمتع الفرد بخبرة سنة، والراتب حسب المقابلة.

شركة المدينة المنورة شارع ترعة الساحل بمدينة سمنود بمحافظة الغربية تطلب عددا من

4 سائق

5 مندوب مبيعات

5 عامل تحميل مخزن

الشروط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ أو متوسط، والسن من 25 إلى 35 عاماً، على أن يتم تحديد الراتب حسب المقابلة الشخصية.

وظائف بمحافظة الغربية

مصنع سنترا للملابس الطبية، عزبة دبشة، مركز قطور بمحافظة الغربية، تطلب عدد

2 مدير إنتاج من الجنسين

1 مسؤول تخطيط

1 سائق نصف نقل

الشروط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال، و5 سنوات خبرة، وأن يكون السن من 25 إلى 45 عاماً، والراتب يبدأ من 3500 إلى 4000 جنيه.

شركة بدر التجارية بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، تطلب عدد 5 عمال تحميل، و2 سائق، ولا يشترط مؤهل والسن من 25 إلى 50 عاماً، على أن يتم تحديد الراتب حسب المقابلة الشخصية.