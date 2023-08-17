«الزراعة» تصدر توصيات مهمة للمحاصيل الصيفية.. مرحلة حساسة من عمر النبات

أكد مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الفترة مهمة في عمر محاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وعباد الشمس والفول السوداني والسمسم، فضلا عن أشجار الفاكهه والخضر مثل الطماطم والفلفل والكوسة والباذنجان، كذلك بداية زراعة العروة الأولى من البنجر والبطاطس والفاصوليا والبسلة والبصل والثوم.

معظم الزراعات مقبلة على مرحلة التزهير والأخصاب

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي :«فيما يتعلق بزراعات المحاصيل الصيفية مثل الذرة والأرز والقطن وفول الصويا والسمسم والفول السوداني، فمعظم الزراعات مقبلة على مرحلة التزهير والأخصاب والعقد أو في بداية مرحلة طرد السنابل في محصول الأرز وتحجيم «الوسواس» في القطن أو تكون الحبوب وزيادة حجم الكيزان في الذرة».

تكثيف الرش بالأحماض الأمينية

وأضاف أنّ محاصيل الخضر مثل الطماطم والفلفل والباذنجان والكوسة والخيار في مراحل التزهير والإخصاب وبداية العقد، لذا فيجب العناية الفائقة بالري وتقريب فترات الري وعدم التعطيش أو التغريق، خلال تلك المرحلة الهامة، كذلك يجب تكثيف الرش بالأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك وأمينو برولين أو هيدروكسي برولين بمعدل 1.5 كيلوجرام للفدان عالي الفسفور الماب (1 كجم للفدان)، وإضافة حقن عالي الفسفور مثل حامض الفسفوريك بمعدل 10 إلى 12 لتر أو 2 إلى 3 كيلوجرامات من «الماب» بالتبادل مع سلفات الماغنسيوم، بمعدل 6 إلى 8 كيلو للفدان مع مياه الري ولمدة 2 رية متتالية، كذلك للمحاصيل في مرحلة العقد وبداية تكوين الحبوب و وسواس القطن، والفاكهة للتحجيم الجيد.

متوقع زيادة معدلات التنفيل وتساقط العقد

ولفت رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أهمية استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 10 إلى 15 جم للتر رشا، ويتم تكرار هذه الرشة لمدة رشتين مع الخلط مع مركب سيتوكينين 4% بمعدل من 20 إلى 25 سم لكل 300 لتر ماء.

أما بالنسبة للذرة؛ فيمكن إضافة نترات بوتاسيوم بمعدل 2 ك مع الفولفيك بمعدل كيلو جرام للفدان، مع إضافة سلفات البوتاسيوم بمعدل 8 إلى 10 كجم مع سلفات الماغنسيوم بمعدل 5 إلى 6 كيلو للفدان مع مياه الري، أما مزارعي الخضر فمتوقع زيادة معدلات التنفيل، وتساقط العقد الحديث للطماطم والفلفل والكوسة والخيار، بسبب زيادة فرق حرارة الليل والنهار خلال هذه الفترة، لذا يجب العلاج بإضافة حامض الفولفيك بمعدل 2 كيلو للفدان والرش بمركب الكالسيوم بورون بمعدل لتر للفدان مرتين متتاليتين بينهما 5 أيام.

إجراء المكافحة المناسبة للآفات

وشدد على ضرورة إجراء المكافحة المناسبة لزيادة عدد أجيال آفة التوتا ابسلويتا في الطماطم؛ بالمواد الفعالة «اندوكساكارب- دلتا مثرين- ريناكسيبير- كلورانتر انيلبرول»، أما مزارعي الرمان فيرجى عدم زيادة كميات الري عن اللازم خلال فترة تحجيم وتلوين ثمار الرمان بالإضافة إلى أن الرطوبة العالية تساعد على زيادة الإصابة بديدان الثمار أو تسبب زيادة في ظاهرة التشقق للثمار، لافتا إلى أهمية سرعة الانتهاء من تجهيز الزراعة للعروة الجديدة من المحاصيل البنجر والبطاطس النيلي والفاصوليا البيضاء والبصل السبعيني والثوم في شمال الصعيد، مع ضرورة الاهتمام بإضافة الكبريت الزراعي مع السوبر بمعدل من 50 إلى 100 كيلوجرام كبريت زراعي للفدان نظرا لأهميته القصوى، على أن تبدأ الزراعة بعد 20 أو 25 شهر أغسطس.