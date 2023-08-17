إزاى تشترك لابنك في «رحلات إلى القمر» بمكتبة مصر العامة؟.. الحجز بـ30 جنيها

أعلنت مكتبة مصر العامة عن عدة ورش مقدمة للأطفال خلال إجازة فصل الصيف والتي تمنحهم المعلومات الكافية حول بعض التخصصات ومن بينها ورش العمل الفلكية التي تأتي تحت عنوان «رحلات إلى القمر» للأطفال.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل ورشة العمل الفلكية «رحلات إلى القمر» على هذا النحو:

ورشة العمل الفلكية «رحلات إلى القمر»

ووفق مكتبة مصر العامة، فإن الورشة تعقد السبت الموافق 18 أغسطس الجاري في إطار رحلة كونية تفاعلية مشوقة سيتعلم الصغار من خلالها على النظام الشمسي بشكل كبير وكذلك الكواكب الأخرى كالكويكبات والمذنبات.

الفئات العمرية المشاركة

وأتاحت مكتبة مصر العامة الفرصة أمام فئات عمرية محددة وهي الفئات العمرية من 5 لـ12 سنة، 5 لـ8 سنوات من الساعة 5 مساءا للساعة 6 مساءا ومن 9 لـ12 سنة من الساعة 6 مساءا للساعة 7 مساء.

قيمة الاشتراك في النشاط

وذكرت المكتبة أن قيمة الاشتراك في الورشة 30 جنيها ويمكن الحجز والاستعلام من خلال التوجه لمكتبة الأطفال بالدور الثاني على عنوان المكتبة: 4 ش جمال حمدان متفرع من ش النيل بجوار مجلس الدولة ومبنى السفارة السعودية الجديد، الدقي، الجيزة، أقرب محطات مترو أنفاق: (الأوبرا - الدقي).