أماكن سقوط أمطار تصل إلى حد السيول اليوم الخميس.. احذر السفر إليها

على مدار اليومين الماضيين، شهدت عدد من المناطق سقوط أمطار وصلت إلى حد السيول، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يتابعون حالة الطقس لمعرفة أماكن سقوط الأمطار، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل اشمالية وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد وشمال الصعيد، ويكون مائل للحاراة على شمال البلاد وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار والسيول اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الشعور بارتفاع نسبة الرطوبة.

وأضافت «الأرصاد» في بيان لها الأماكن التي ستشهد اليوم سقوط أمطار تصل إلى حد السيول، إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء قد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتتد خفيفة وتكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.