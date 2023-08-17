أحد عواقل مطروح: لقاؤنا مع الرئيس كان أبويا.. ونحن سباقون في دعم الدولة

تحدث الشيخ جمال إدريس أحد عواقل مطروح عن زيارة الرئيس السيسي للمحافظة لافتتاح عدد من المشروعات والجلوس مع مشايخ وعواقل مطروح، وقال: «عرس جيد وكان لقاء به مودة وحب وكان به جو أسري للغاية ونأمل من الزيارة خير والإنجازات التي لمسناها في الساحل الشمالي ومطروح نتمنى من الله أن تعود بالنفع على أهالي مطروح».

إنجازات الرئيس في مطروح

وأضاف جمال إدريس في برنامج «كل الزوايا» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر قناة «ON»: «زي ما قال الرئيس أن هذه خطوة على أول الطريق وفي انتظار باقي الإنجازات التي وعدنا بها الرئيس عبد الفتاح السيسي».

أهالي مطروح سباقين في دعم الدولة

كما تحدث أحد العواقل: «الرئيس قال إن أهالي مطروح سباقين في دعم الدولة وذلك كان من خلال التبرع بالأراضي، وقلبهم دائما مع القيادة السياسية».