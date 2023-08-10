أسرة الروائي حمدي أبو جليل تحتفي بصدور روايته الجديدة بعد شهرين من رحيله

أعلنت أسرة الكاتب الراحل حمدي أبو جليل، صدور روايته الجديدة بعنوان «ديك أمي» عن دار الشروق، والتي كان الكاتب قد انتهى من كتابتها وتسليمها للناشر قبل أيام من رحيله المفاجئ في يونيو الماضي.

ونشرت هالة ابنة الراحل حمدي أبو جليل، صورة غلاف الرواية عبر حسابها على فيس بوك، معلقة: «مبروك يا حبيبي على الرواية الجديدة، كان نفسي تكون موجود وتحضر نشرها بس أنت هتفضل دايما موجود بآثارك وكتبك وبينا، رواية ديك أمي دايما هتفكرنا بيك، ربنا يرحمكم ويغفرلكم».

حمدي أبو جليل

توفي حمدي أبو جليل في 11 يونيو 2023 عن عمر ناهز 56 عامًا، وترك للمكتبة المصرية والعربية إبداعا متميز، حيث صدرت له أولى المجموعات القصصية القصيرة «أسراب النمل» في العام 1997.

كما صدر له رواية «الفاعل»، «طي الخيام»، «قيام وانهيار الصاد شين»، وكتاب «القاهرة شوارع وحكايات» و«القاهرة جوامع وحكايات»

حصدت أعماله عدد من الجوائز الأدبية، إذ حصلت روايته «الفاعل» على جائزة نجيب محفوظ عام 2008، كما حصد جائزة الإبداع العربية عام 2000، وغيرها.