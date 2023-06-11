«حمدي أبو جليل لا يشبه أحدا».. مثقفون ينعون الكاتب الراحل

خيَّمت حالة من الحزن على الوسط الثقافي عقب خبر رحيل الكاتب حمدي أبو جليل الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 56 عاما، بعد مسيرة حافلة بالعطاء للثقافة المصرية في مجال الكتابة وخلال عمله بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

يسري عبد الله: حمدي أبو جليل كان يحب الجميع

ونعى العديد من المثقفين الكاتب حمدي أبو جليل، عبر موقع «فيسبوك»، وقال الدكتور يسري عبدالله الأستاذ بجامعة حلوان: «لم أكن أعلم أنني أودع أخي وصديقي في مكالمتنا الأخيرة بالأمس، وكنا نتهاتف يوميا، ونلتقي حسب ما يتيسر الوقت لكلينا، لم تنقطع علاقتنا يوما واحدا طيلة عشرين عاما، وعززتها الحوادث واللقاءات والضحكات النابعة من القلب، والحكمة التي ارتأيتها فيه، فالسخرية العظيمة كانت تخفي تأملا عظيما».

وأكمل: «في الحقيقة كان حمدي يحب الجميع، ويدعوك إلى محبة الجميع، حتى من اختلف معهم لم يضمر لهم أي ضغينة، كان سمحا ورحبا، وأحببت فيه ذلك جدا، ومثل حمدي لا ينسى ولا يغيب، رحم الله الكاتب الروائي الكبير حمدي أبو جليل، إحدى أيقونات السرد المعاصر».

سمير درويش: حمدي أبو جليل روائي استثنائي

ودوَّن الشاعر سمير درويش: «أجمل ما يميز حمدي أبو جليل أنه طبيعي، متقلب، هوائي وعشوائي وطيب وفنان ومتمرد ومسالم، لا تستطيع أن تضعه في (رف) أو في (درج)، لأنه حالة إنسانية عالية وعميقة ومتشعبة ومتدفقة، لكن ما تستطيع أن تسلم به تجاهه أنه روائي استثنائي، يكتب كما يفكر ويفكر كما يكتب».

وأكمل: «خيري شلبي قال لي مرة إن حمدي أبو جليل ضروري لأي مشهد أدبي وثقافي، مثل يحيى الطاهر عبد الله ومحمد مستجاب، موهبة شاردة وعنيفة تضرب في كل اتجاه بحيث لا تتوقع ظهورها القادم.. حمدي طيب وبريء وإنسان، بقدر ما هو مهموم بقضية التقدم والتحرر».

وتابعت: «لم أكن أتصور أنني سأكتب عنه في غيابه، بعدما كتبت عنه في حضوره كثيرًا، لكن غيابه المفاجي فصل من فصول شخصيته المباغتة.. رغم ذلك لم أتصور أن يصل محطته الأخيرة بهذه السرعة».

وقال الناقد الفني محمود عبد الشكور: «خبر صادم ومؤلم ومحزن.. رحيل حمدي أبو جليل الروائي الذي كتب نفسه وعالمه وحياته وبلده بأبلغ ما تكون الكتابة، وما أهمية الكتابة الا أن تكون مرايا للذات وللتجربة الإنسانية؟ ألف رحمة ونور على روحه الصادقة».

يسري نصر الله: أبو جليل حرّ في علاقته باللغة وبالعالم

وقال المخرج يسري نصر الله: «حمدي أبو جليل سابنا. صاحب (لصوص متقاعدون) و(الفاعل)، أنا بحب الراجل ده أوي، أعجبت بيه ككاتب عنده أسلوب ما يشبهش أي حد، حرّ في علاقته باللغة وبالعالم وبنفسه، ولما قابلته حبيته كإنسان».