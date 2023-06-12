موعد ومكان عزاء الكاتب الراحل حمدي أبو جليل بالقاهرة

أعلنت أسرة الكاتب الرحل حمدي أبو جليل، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد عن عمر ناهز 56 عاما، تفاصيل العزاء.

موعد عزاء حمدي أبو جليل

وقالت ابنته هالة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: عزاء الكاتب حمدي أبو جليل إن شاء الله يوم الجمعة مساء، بجامع الرحمة بشارع صبري أبو علم بعد ميدان طلعت حرب بجوار الكنيسة.

معلومات عن حمدي أبو جليل

يشار إلى أن حمدي أبو جليل كاتب وقاص وروائي مولود في 1967 بالفيوم، ونُشرت أولى مجموعاته القصصية القصيرة بعنوان «أسراب النمل» في عام 1997، ثم مجموعته الثانية بعنوان «أشياء مطوية بعناية فائقة» عام 2000.

ومن بين أعماله، أيضا روايته الأولى «لصوص متقاعدون» و«قيام وانهيار الصاد شين»، كما حصدت أعماله عددا من الجوائز الأدبية، إذ حصلت روايته «الفاعل» على جائزة نجيب محفوظ عام 2008، كما حصد جائزة الإبداع العربية عام 2000، وغيرها.

وأعلنت هيئة الكتاب، أمس إصدار طبعة جديدة من كتاب «القاهرة شوارع وحكايات» للكاتب الراحل، الذي سبق صدوره عن الهيئة ونفدت طبعته.