حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي.. احذرها

يشهد بعض المتعاقدين مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لحالة سحب وحداتهم السكنية وإلغاء التعاقد، بصدور قرار من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك نتيجة الوقوع في عدة أخطاء على المواطنين توخي الحذر تجاهها.

حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الحالات التي يتم سحب فيها شقق الإسكان الاجتماعي:

1- يتم سحب الشقة من الحاصل عليها حال التنازل، أو التصرف في الوحدة للغير دون موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

2- يتم إلغاء تخصيص الوحدة في بعض الحالات وفقا لطلب مالك الوحدة.

3- يتم سحب شقة الإسكان، في حال عدم استكمال دفعات السداد الخاصة بالوحدة في الفترات المحددة لذلك.

4- يتسبب عدم التعاقد واستلام الوحدة في الموعد المحدد للاستلام، في سحب الوحدة السكنية من الحاصل عليها.

5 - يتم سحب الوحدة عند اكتشاف تزوير أي ورقة من الأوراق التي تم تسليمها أثناء التقديم للحصول على الوحدة.

طرح شقق للإسكان قريبا

يذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تستعد لطرح شقق سكنية جديدة لفئات محدودي الدخل ومتوسطي الدخل وفوق محدودي الدخل، بمقدم مالي قليل وبمدد طويلة في التقسيط، وهذا بهدف الارتقاء بحياة المواطنين والرتقاء بسكنهم وتوفير الحياة الكريمة، تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيق رؤية مصر 2030.