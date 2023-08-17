تحرير 22 محضرا في حملة تموينية مكبرة بالإسكندرية

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، بمراقبة الأسعار، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتفتيش على الصيدليات ومواصلة الحملات الانضباطية بنطاق الأحياء، جرى تحرير 22 محضرا في حملة تموينية مكبرة.

وأوضحت «خليفة»» أن حي الجمرك، شن حملة مكبرة على الأسواق، بقيادة المهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحي، والإدارة العامة للتدخل السريع بالمحافظة، والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والتفتيش من قبل مسئولي كلاً من مفتش الأغذية، والرصد البيئي بالمحافظة، والطب البيطري، تموين الجمرك، الأمن الصناعي، مكتب العمل، التفتيش الصيدلي، وشركة الصرف الصحي والمياه ونهضة مصر، والإدارات المعنية بالحي.

تحرير 22 محضرا متنوعا

وأشارت إلى أنّ الحملة استهدفت شارع النصر، ورأس التين، وميدان التحرير، وأسفرت عن الآتي:

- تحصيل 27 ألف جنية غرامة فورية.

- تحرير 22 محضرا.

- 22 إنذارا متنوعا .

كما مرت إدارة التفتيش الصيدلي بمنطقة الجمرك الطبية، على 4 صيدليات، وأسفر عنها توجيه إنذارين.

وخلال الحملة، جرى العمل على توسعة الطريق أمام المارة وتحقيق السيولة المرورية، وإزالة والتحفظ على 98 حالة إشغال، وسحب عينتين غذائيتين من قبل مسئول الصحة.

إزالة بناء مخالف

وأضافت «خليفة»، أنه وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمواصلة التصدي للأعمال المخالفة بنطاق الأحياء، جرى إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بالدور الأول من العقار 69 شارع الباب الأخضر، والتحفظ على المعدات وإيداعها بديوان عام الحي.

كما جرى إيقاف أعمال وإزالة فورية لبناء سور بدون ترخيص بالعقار 14 الطرودي.