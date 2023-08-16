إيهاب الطماوى: ركزنا في الحوار الوطني على القضايا المتعلقة بالمواطن

قال إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن الاتجاه الرئيسي منذ بداية فعاليات الحوار الوطني هو تحديد أولويات العمل بالمرحلة المقبلة، ومتابعة كل ما يدور من قضايا وموضوعات متعلقة بالمواطن.

الرئيس السيسي يحقق وعده عمليًا

أضاف «الطماوى»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن متابعة الرئيس للمستجدات ورؤيته للمستقبل ظهرت بمؤتمر الشباب ببرج العرب، وأشار في كلمته إلى استخدام كافة اختصصاته الدستورية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لافتًا أنه اليوم حقق وعده عمليًا بنقلة نوعية غير عادية في تطبيق مفردات الحوار على الأرض.

مصر دولة قانون ومؤسسات دستورية

وتابع: «تنفيذ وعود الرئيس سريعا خاصة في الإجراءات التي تقع في نطاق صلاحياته، أما ما يحتاج لتدخل تشريعي من مجلس النواب، فإن مصر دولة قانون مؤسسات دستورية وكلمات الرئيس كانت واضحة بتكليف كافة أجهزة الدولة بدراسة مخرجات الحوار الوطني».